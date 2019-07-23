0553 313 94 23

Basketbol: Kadınlar Avrupa Kupası

- Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Ormanspor'un gruptaki rakipleri belli oldu

23 Temmuz 2019 Salı 15:43
Basketbol: Kadınlar Avrupa Kupası


İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Ormanspor'un rakipleri belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türk takımlarının gruptaki rakipleri şöyle:

B Grubu: Beşiktaş, Spartaek M.R. Vidnoje (Rusya), MBA Moskova (Rusya), Priştine (Kosova)

C Grubu: Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), CCC Polkowice (Polonya)

D Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Enisey Krasnoyarsk Region (Rusya), Tsmoki Minsk (Belarus), MBK Ruzomberok (Slovakya)

E Grubu: Galatasaray, Artego BydGoszcz (Polonya), Lulea Basket (İsveç), ACS Sepsi-SIC (Romanya)

Bellona Kayseri Basketbol ise 26 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Noginsk ekibiyle eleme maçlarında karşı karşıya gelecek. Bellona Kayseri Basketbol, rakibini elediği takdirde C Grubu'nda mücadele hakkı elde edecek.

Avrupa Ligi eleme mücadelesinde Polonya'nın Arka Gdynia ekibiyle eşleşen BOTAŞ, rakibine elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda A Grubu'nda yer alacak.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon, 17 Ekim'de başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:43
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş
  3. BOTAŞ
  4. Galatasaray
  5. Kadınlar Avrupa Kupası
  6. Ormanspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Karabacak 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
    1. Başkan Karabacak 24 Temmuz Gazeteciler..
    2. Rektör Savaş ‘Basın Bayramı’nı kutladı
    3. TCMB döviz kurları
    4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    5. Kaymakam Çaykara’yı heyecanlandıran..
    6. Basketbol: Kadınlar Avrupa Kupası
    7. Bingöl’de 17metruk ve 25kaçak yapı..
    8. İbrahim Amadou kimdir nereli ve kaç..
    9. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    10. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    11. Genetik mutasyon insanlarda kalp krizi..
    12. Sadir Durmaz: Devletimiz bu yaraları..
    13. Silahla yaralamaya 2 gözaltı
    14. Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi İl..
    15. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu..
    16. Turizme kazandırılacak tarihi konak..
    17. Turuncu kategorideki terörist etkisiz..
    18. AGC’den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    20. Görme Engelliler Judo Avrupa..
    21. Soyer: “Ekmeği büyüten demokrasidir”
    22. TOKİ kura yöntemiyle satış nasıl..
    23. Safranbolu tarihi çarşıya yangın..
    24. Başkan Kılca: "Konya Basını önemli bir..
    25. Balıkesir'de "şezlong" kavgası: 1 ölü,..
    26. Trump döneminde Batı Şeria'daki..
    27. Gümrük kapılarında "taşıt ön beyan"..
    28. Hilal Masa, 7/24 çalışıyor
    29. Antalya’da sılajlık mısırın tonu 200 TL
    30. Turuncu listeden bir terörist daha..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi