Basketbol: Kadınlar Avrupa Kupası - Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Ormanspor'un gruptaki rakipleri belli oldu



İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Ormanspor'un rakipleri belli oldu. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türk takımlarının gruptaki rakipleri şöyle: B Grubu: Beşiktaş, Spartaek M.R. Vidnoje (Rusya), MBA Moskova (Rusya), Priştine (Kosova) C Grubu: Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), CCC Polkowice (Polonya) D Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Enisey Krasnoyarsk Region (Rusya), Tsmoki Minsk (Belarus), MBK Ruzomberok (Slovakya) E Grubu: Galatasaray, Artego BydGoszcz (Polonya), Lulea Basket (İsveç), ACS Sepsi-SIC (Romanya) Bellona Kayseri Basketbol ise 26 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Noginsk ekibiyle eleme maçlarında karşı karşıya gelecek. Bellona Kayseri Basketbol, rakibini elediği takdirde C Grubu'nda mücadele hakkı elde edecek. Avrupa Ligi eleme mücadelesinde Polonya'nın Arka Gdynia ekibiyle eşleşen BOTAŞ, rakibine elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda A Grubu'nda yer alacak. Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon, 17 Ekim'de başlayacak.



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