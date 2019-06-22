Basketbol: Hazırlık maçı - Sırbistan: 80 - Türkiye: 46



İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Sırbistan ile yaptığı hazırlık maçını 80-46 kaybetti. Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı takım, Sırbistan ile Vrsac kentinde karşılaştı. Müsabakanın ilk çeyreği 22-9 geride kapatan milli takım, soyunma odasına da 37-25 geride gitti. Ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 57-37 üstün geçtiği maçtan 80-46 galip ayrıldı. A Milli Takım, Sırbistan ile yarın bir hazırlık maçı daha yapacak.

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