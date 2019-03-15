Basketbol: Haftanın programı - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 22. hafta maçlarıyla devam edilecek- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta mücadeleleri oynanacak



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 22. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın: 13.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) 15.15 Pınar Karşıyaka-Banvit (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 17.30 TOFAŞ-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (TOFAŞ) 17.30 Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu) 20.00 Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) 17 Mart Pazar: 17.30 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Cebeci)

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın: 14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Servet Tazegül) 14.00 Kırçiçeği Bodrum-Bellona Kayseri Basketbol (Bodrum Binnaz Karakaya) 17 Mart Pazar: 14.00 Beşiktaş-İzmit Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) 14.00 İstanbul Üniversitesi-Galatasaray (Prof. Dr. Turgay Atasü) 16.00 Canik Belediyespor-Fenerbahçe (Mustafa Dağıstanlı) 16.00 BOTAŞ-Çukurova Basketbol (Ankara) 16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Antakya)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün: 14.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Finalspor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi) 18.30 Semt77 Yalova Belediyespor-Petkimspor (Yalova 90. Yıl) Yarın: 15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Edirnespor (Muradiye) 16.00 Ankara DSİ-Düzce Belediyespor (Ankara DSİ Etlik) 16.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Akhisar Belediyespor (Mamak Belediyesi) 16.00 Karesispor-Artvin Belediyespor (Kurtdereli) 18.00 Bursaspor-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk) 17 Mart Pazar: 17.00 Konyaspor-Bandırma Kırmızı (Selçuklu Belediyesi)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün: 14.00 Mersin Üniversitesi-Nesibe Aydın (Mersin Üniversitesi) 14.00 Çankaya Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Arı Koleji Olimpik) Yarın: 14.00 Urla Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Urla 12 Eylül) 14.00 İstanbulgücü-A Koleji (Caferağa) 15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Edremit) 16.00 Elazığ İl Özel İdare-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare) 17.00 Yalova VİP Gençlik-Bayraklı Belediyespor (Yalova 90. Yıl) 17 Mart Pazar: 13.00 Galatasaray Gelişim-Akdeniz Üniversitesi (Ahmet Cömert)

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