Basketbol: Gloria Kupası Teksüt Bandırma: 84 - CSKA Moskova: 87

ANTALYA (AA) - Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda CSKA Moskova, Teksüt Bandırma'yı 87-84 yendi. Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın beşinci maçında Teksüt Bandırma ile Rus ekibi CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Maçın ilk periyodu 21-21 berabere biterken, Teksüt Bandırma devreyi 42-41 önde kapattı. Üçüncü periyodu 61-58 önde geçen CSKA Moskova, karşılaşmadan da 87-84 galip ayrıldı.





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