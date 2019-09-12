Basketbol: Gloria Kupası CSKA Moskova: 87 - TOFAŞ: 85

ANTALYA (AA) - Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda CSKA Moskova, TOFAŞ'ı 87-85 yendi. Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile TOFAŞ karşı karşıya geldi. Rusya temsilcisi, TOFAŞ'a karşı ilk periyotu 9 sayı farkla, devreyi de 41-36 önde kapattı. TOFAŞ üçüncü periyodu 61-60 önde geçerken, dördüncü periyot 79-79 berabere sona erdi. CSKA Moskova, uzatmada TOFAŞ'ı 87-85 mağlup etti.



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