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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Sompo Japan: 94 - Petrol Olimpija: 84

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:38
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi


Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Vilius Maciulaitis (Litvanya), SebastienClivaz (İsviçre)

Beşiktaş Sompo Japan: Rich 11, Pressey, Erkan Veyseloğlu 2, Alexander 7, Buva 14, Samet Geyik 18, Benzing 17, Gibson 7, Can Maxim Mutaf 11, Ömer Utku Al 3, Burak Can Yıldızlı 4

Petrol Olimpija: Reynolds, Lapornik 14, Bubnic 11, Lazic 12, Begic 14, Span 18, Samanic 4, Mesicek 4, Jones 2, Rebec 3, Simonovic 2

1. Periyot: 27-24

Devre: 57-39

3. Periyot: 75-68

Beş faulle çıkan: 37.27 Samanic (Petrol Olimpija)


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Slovenya ekibi Petrol Olimpija'yı 94-84 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alırken, Petrol Olimpija ise 6. kez mağlup oldu.

Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleye Rich'in etkili oyunuyla başladı. Ancak boyalı alandan kolay sayılar bulan Petrol Olimpija, siyah-beyazlılar karşısında 4. dakikayı 10-7 üstün bitirdi. Ev sahibi ekip, uzun oyuncularıyla sayılar üreterek 7. dakikayı 20-16 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 27-24 önde üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Can Maxim Mutaf'ın basketleriyle giren Beşiktaş Sompo Japan, top kayıplarıyla temposu düşen Petrol Olimpija önünde 15. dakika biterken farkı 15 sayıya çıkardı: 48-33. Samet Geyik'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla hücumdaki etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 18. dakikada farkı 20 sayıya (55-35) kadar yükseltti. Siyah-beyazlılar, Slovenya temsilcisi karşısında soyunma odasına 57-39 önde gitti.

İkinci yarıya hücumda iyi başlayan Petrol Olimpija, savunmada etkisiz kalan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 26. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 64-58. Buva'nın oyuna ağırlığını koymasıyla toparlanan siyah-beyazlılar, 27. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 71-60. Son anları karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyodu, Beşiktaş Sompo Japan 75-68 üstün bitirdi.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde hücumda ve savunmada dengeli oynayan Beşiktaş Sompo Japan, 35. dakikayı 83-72 önde kapattı. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, Petrol Olimpija'yı 94-84 mağlup etti.

Öte yandan, mücadeleyi tribünden takip eden az sayıdaki Beşiktaş taraftarı, karşılaşmanın son çeyreğinde "Paralar nerede Fikret Orman" şeklinde tezahürat yaptı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:38
  1. 7. hafta
  2. Basketbol
  3. Beşiktaş Sompo Japan
  4. D Grubu
  5. FIBA Şampiyonlar Ligi
  6. Petrol Olimpija

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