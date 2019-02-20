Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 62 - Dinamo Kursk: 87- Hatay temsilcisi, Avrupa Ligi'nden elendi



Salon: Antakya Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Zoran Mitrovski (Makedonya) Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 1, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 11, Cansu Köksal 2, Williams 19, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 14, Merve Aydın 7, Gajic 8 Dinamo Kursk: Xargay 5, Zhedik 14, Petrovic 14, Prince 6, Golovchenko, Vidmer 4, Kirillova 5, Cruz 6, Hollingsworth 6, Stewart 17, Howard 10

1. Periyot: 12-23 Devre: 25-44 3. Periyot: 41-72 Beş faulle çıkan: 38.82 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

HATAY (AA) - Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'a 87-62 yenilerek bu organizasyona veda etti.

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