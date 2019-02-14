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Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

Anadolu Efes: 73 - Gaziantep Basketbol: 59- Anadolu Efes yarı finale yükseldi

14 Şubat 2019 Perşembe 19:36
Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: Larkin 8, Doğuş Balbay 5, Moerman 16, Dunston 7, Simon 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Micic 10, James Metecan Birsen 6, Sertaç Şanlı 4, Yiğitcan Saybir 2, Onuralp Bitim 2

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 3, Vasiliauskas 10, Jekiri 10, Tomas 10, Can Uğur Öğüt 6, McKissic 11, Jelovac 4, Murat Göktaş 5, Kadir Bayram, Berisha

1. periyot: 16-19

Devre: 39-33

3. periyot: 57-46


ANKARA (AA) - Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası ikinci günü ilk maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 73-59 yenerek, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada ilk basket Gaziantep Basketbollu oyuncu Vasiliauskas'tan geldi. Anadolu Efes bir türlü hücumda istediklerini yapamazken, Doğuş Balbay ile bulduğu 3 sayılık basketle 3-2 öne geçti. Bu sayının ardından Anadolu Efes 2, Gaziantep Basketbol da bir tane 3 sayılık basket buldu. İstanbul ekibi ilk 6 dakikalık bölümde 11-9 üstünlük kurdu. Çeyrekte son 3 dakikaya girilirken Anadolu Efes 14-12'lik skorla üstünlüğünü sürdürdü. Kalan sürede taraflar karşılıklı sayı bulurken ilk çeyrek 19-16 Gaziantep Basketbol'un üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci çeyrek de Gaziantep Basketbol'un sayısıyla başladı. Gaziantep ekibi Can Uğur Öğüt'ün 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 5 sayıya (24-19) çıkardı. Anadolu Efes ikinci çeyrekte rakibi önünde bir türlü konsantre olamadı. Savunmada ve hücumda etkisiz kalan İstanbul ekibi bu periyodun ilk 2 dakikasını 26-21 geride geçti. Toparlanan Anadolu Efes çeyreğin bitimine 5 dakika 15 saniye kala 30-29 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra takımlar hızlı hücumlarla sayılar üretirken, periyodun son 2 dakikasına Anadolu Efes'in 36-33 üstünlüğünde girildi. Üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, maçın ilk devresini 39-33 önde kapattı.

Anadolu Efes, Dunston'un smaç basketiyle ikinci yarıya başlarken, skoru da 41-33'e getirdi. İstanbul ekibi çeyreğin son 5 dakikasına girilirken Moerman ile basket bularak aradaki farkı 10 sayıya (45-35) çıkardı. Gaziantep Basketbol'un adam adama savunmaya geçmesiyle hücumda zorlanan Anadolu Efes, savunmada da rakibinin sayılarına engel olamayınca skor 47-41'e geldi. Sonrasında toparlanan ve skorda 51-41 üstünlüğü yakalayan Anadolu Efes, 3. çeyreği de 57-46 önde bitirdi.

Son çeyrek Micic'in 3 sayılık basketiyle başlarken, Anadolu Efes 60-46'lık skorla 14 sayılık fark yakaladı. Anadolu Efes, bu çeyrekte savunmadaki gayretiyle rakibine ilk 3 dakikada sayı şansı tanımadı. Bu periyotta sadece faul atışlarından sayılar bulan Gaziantep Basketbol, hücumda bir türlü istediklerini gerçekleştiremedi. Anadolu Efes hücumda ve savunmada iyi bir performans sergileyince farkı 15 sayıya kadar (65-50) çıkardı. Müsabakanın bitimine 2 dakika kala 69-57 üstünlüğü yakalayan Anadolu Efes, maçtan 73-59 galip ayrıldı.



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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:36
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. çeyrek final
  4. Erkekler Türkiye Kupası
  5. Gaziantep Basketbol

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