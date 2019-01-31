Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
- Organizasyonda ikinci turdaki 5. maçların ardından 3 ekip daha adını son 16 turuna yazdırdı31 Ocak 2019 Perşembe 09:21
WÜRZBURG (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.
Geçen hafta I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari'nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, L Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka'dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı.
Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver'a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.
- Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat'ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:
- I Grubu
Szolnoki Olaj (Macaristan)-Z Mobile Priştine (Kosova): 89-76
s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|s.Oliver
|5
|5
|0
|504
|404
|10
|2.
|Pınar Karşıyaka
|5
|3
|2
|461
|450
|8
|3.
|Szolnoki Olaj
|5
|1
|4
|401
|451
|6
|4.
|Z Mobile Priştine
|5
|1
|4
|397
|458
|6
Szolnoki Olaj-S.Oliver
Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka
- J Grubu
Balkan (Bulgaristan)-Ironi Ness Ziona (İsrail): 102-90
Lukoil Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Balkan
|5
|3
|2
|408
|394
|8
|2.
|Alba Fehervar
|5
|3
|2
|409
|362
|8
|3.
|Ironi Ness Ziona
|5
|3
|2
|467
|453
|8
|4.
|Lukoil Levski
|5
|1
|4
|382
|457
|6
Lukoil Levski-Balkan:
Alba Fehervar-Ironi Ness Ziona
- K Grubu
Donar (Hollanda)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi): 70-80
Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Dinamo Sassari
|5
|4
|1
|443
|400
|9
|2.
|Pallacanestro
|5
|4
|1
|415
|366
|9
|3.
|Donar
|5
|1
|4
|367
|390
|6
|4.
|Petrolina AEK
|5
|1
|4
|358
|427
|6
Dinamo Sassari-Petrolina AEK
Pallacanestro-Donar
- L Grubu
Avtodor (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81
Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya): 102-58
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Avtodor
|5
|4
|1
|451
|358
|9
|2.
|Bakken Bears
|5
|3
|2
|462
|378
|8
|3.
|ZZ Leiden
|5
|2
|3
|400
|470
|7
|4.
|Kataja Basket
|5
|1
|4
|364
|471
|6
Kataja Basket-ZZ Leiden
Bakken Bears-Avtodor
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