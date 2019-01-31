Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası - Organizasyonda ikinci turdaki 5. maçların ardından 3 ekip daha adını son 16 turuna yazdırdı



WÜRZBURG (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.

Geçen hafta I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari'nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, L Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka'dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı. Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver'a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.

- Sonuçlar ve puan durumu



Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat'ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:

- I Grubu

Szolnoki Olaj (Macaristan)-Z Mobile Priştine (Kosova): 89-76

s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91 S Takım O G M A Y P 1. s.Oliver 5 5 0 504 404 10 2. Pınar Karşıyaka 5 3 2 461 450 8 3. Szolnoki Olaj 5 1 4 401 451 6 4. Z Mobile Priştine 5 1 4 397 458 6 Szolnoki Olaj-S.Oliver Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka

- J Grubu



Balkan (Bulgaristan)-Ironi Ness Ziona (İsrail): 102-90 Lukoil Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80 S Takım O G M A Y P 1. Balkan 5 3 2 408 394 8 2. Alba Fehervar 5 3 2 409 362 8 3. Ironi Ness Ziona 5 3 2 467 453 8 4. Lukoil Levski 5 1 4 382 457 6 Lukoil Levski-Balkan: Alba Fehervar-Ironi Ness Ziona

- K Grubu

Donar (Hollanda)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi): 70-80 Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79

S Takım O G M A Y P 1. Dinamo Sassari 5 4 1 443 400 9 2. Pallacanestro 5 4 1 415 366 9 3. Donar 5 1 4 367 390 6 4. Petrolina AEK 5 1 4 358 427 6 Dinamo Sassari-Petrolina AEK Pallacanestro-Donar

- L Grubu

Avtodor (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81 Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya): 102-58 S Takım O G M A Y P 1. Avtodor 5 4 1 451 358 9 2. Bakken Bears 5 3 2 462 378 8 3. ZZ Leiden 5 2 3 400 470 7 4. Kataja Basket 5 1 4 364 471 6 Kataja Basket-ZZ Leiden Bakken Bears-Avtodor



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