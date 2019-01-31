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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

- Organizasyonda ikinci turdaki 5. maçların ardından 3 ekip daha adını son 16 turuna yazdırdı

31 Ocak 2019 Perşembe 09:21
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası


WÜRZBURG (AA) - Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. turunda bitime bir hafta kala 3 takım daha son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Toplam 4 grupta 16 ekibin bulunduğu organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.

Geçen hafta I Grubu'nda Almanya temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda İtalya ekipleri Pallacanestro ile Dinamo Sassari'nin bir üst tura yükselme hakkını kazandığı organizasyonda 5. hafta maçlarının ardından I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, L Grubu'nda Rus temsilcisi Avtodor ile Danimarka'dan Bakken Bears son 16 turuna kaldı.

Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka, I Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Alman temsilcisi s.Oliver'a 104-91 yenilmesine rağmen son maçlar öncesinde ikinci sırada yer almayı garantilediği için adını son 16 turuna yazdırdı.


- Sonuçlar ve puan durumu

Gruplarda beşinci haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 5-6 Şubat'ta oynanacak altıncı ve son hafta maçlarının programı şöyle:


- I Grubu


Szolnoki Olaj (Macaristan)-Z Mobile Priştine (Kosova): 89-76

s.Oliver (Almanya)-Pınar Karşıyaka: 104-91

STakımOGMAYP
1.s.Oliver55050440410
2.Pınar Karşıyaka5324614508
3.Szolnoki Olaj5144014516
4.Z Mobile Priştine5143974586

Szolnoki Olaj-S.Oliver

Z Mobile Priştine-Pınar Karşıyaka


- J Grubu


Balkan (Bulgaristan)-Ironi Ness Ziona (İsrail): 102-90

Lukoil Levski (Bulgaristan)-Alba Fehervar (Macaristan): 84-80

STakımOGMAYP
1.Balkan5324083948
2.Alba Fehervar5324093628
3.Ironi Ness Ziona5324674538
4.Lukoil Levski5143824576

Lukoil Levski-Balkan:

Alba Fehervar-Ironi Ness Ziona


- K Grubu


Donar (Hollanda)-Petrolina Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi): 70-80

Pallacanestro (İtalya)-Dinamo Sassari (İtalya): 69-79

STakımOGMAYP
1.Dinamo Sassari5414434009
2.Pallacanestro 5414153669
3.Donar5143673906
4.Petrolina AEK5143584276

Dinamo Sassari-Petrolina AEK

Pallacanestro-Donar


- L Grubu


Avtodor (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda): 105-81

Bakken Bears (Danimarka)-Kataja Basket (Finlandiya): 102-58

STakımOGMAYP
1.Avtodor 5414513589
2.Bakken Bears5324623788
3.ZZ Leiden5234004707
4.Kataja Basket5143644716

Kataja Basket-ZZ Leiden

Bakken Bears-Avtodor


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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:21
  1. Basketbol
  2. FIBA Avrupa Kupası
  3. Pınar Karşıyaka
  4. s.Oliver Würzburg

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