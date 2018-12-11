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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Pınar Karşıyaka'nın yola devam ettiği organizasyonda ikinci tur grup müsabakaları yarın başlayacak

11 Aralık 2018 Salı 09:15
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

İZMİR (AA) - Basketbolda Türk temsilcilerinden Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği Erkekler FIBA Avrupa Kupası ikinci tur grup müsabakaları, yarınki maçlarla başlayacak.

İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 16 takım, ikinci turda 4 grupta mücadele edecek. Bu 4 grupta yine ilk 2'de yer alacak takımlar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla elemeli son 16 turunda birbirlerine rakip olacak.

Daha sonra çeyrek, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak.

Türk temsilcilerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'un elendiği organizasyonda yoluna devam eden Pınar Karşıyaka, I Grubu'nda ikinci tura kalma mücadelesi verecek.


- Gruplar

İkinci turda yer alacak ekipler şöyle:

I Grubu: s.Oliver Würzburg (Almanya), Szolnoki Olaj (Macaristan), Pınar Karşıyaka, Z Mobile Priştine (Kosova)

J Grubu: Balkan (Bulgaristan), Lukoil Levski (Bulgaristan), Ironi Ness Ziona (İsrail), Alba Fehervar (Macaristan)

K Grubu: Donar (Hollanda), Pallacanestro Varese (İtalya), Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi), Dinamo Sassari (İtalya)

L Grubu: Avtodor Saratov (Rusya), Bakken Bears (Danimarka), ZZ Leiden (Hollanda), Kataja Basket (Finlandiya)


- Maç programı

Gruplarda yarınki maçların programı ve maçların TSİ başlangıçları şöyle:

I Grubu

20.00 Szolnoki Olaj-Pınar Karşıyaka

21.00 s.Oliver Würzburg-Z Mobile Priştine

J Grubu

20.00 Lukoil Levski- Ironi Ness Ziona

20.00 Balkan-Alba Fehervar

K Grubu

21.30 Donar-Dinamo Sassari

22.30 Pallacanestro Varese-Petrolina AEK

L Grubu

18.00 Avtodor Saratov-Kataja Basket

20.30 Bakken Bears-ZZ Leiden

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:15
  1. Basketbol
  2. Erkekler FIBA Avrupa Kupası
  3. İkinci Tur
  4. Pınar Karşıyaka

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