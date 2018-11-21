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Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye: 56 - Belarus: 60- A Milli Kadın Takımı, eleme grubunu lider tamamladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:19
Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ), Maka Kupatadze (Gürcistan), Zoran Mitrovski (Makedonya)

Türkiye: Işıl Alben 5, Asena Yalçın 4, Tilbe Şenyürek 11, Hollingsworth 8, Olcay Çakır Turgut 14, Tuğçe Canıtez, Cansu Köksal 6, İlayda Güner 2, Melis Gülcan 4, Gamze Takmaz 2, Özge Yavaş, Esra Ural Topuz

Belarus: Likhtarovich 10, Snytsina 17, Tarasava 2, Verameyenka 6, Hasper 7, Bentley 2, Ziuzkova 3, Papova 10, Rytsikava 3

1. Periyot: 17-17

Devre: 35-32

3. Periyot: 45-46

Beş faulle çıkan: 37.30 Cansu Köksal


KAYSERİ (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 6. ve son maçında Belarus'a 60-56 yenildi.

Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmayı 5. maçlar sonrasında garantileyen A Milli Takım, Belarus'a yenilmesine rağmen eleme grubunu lider olarak bitirdi.

Maça Asena Yalçın'ın basketleriyle iyi başlayan Türkiye, 3. dakikada 9-2 üstünlük sağladı. Hücum organizasyonlarında başarılı olan Türkiye, Tilbe Şenyürek'in attığı 5 sayıyla 6. dakikayı da 14-7 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve hücumdaki etkinliğini artıran Belarus, Likhtarovich'in basketleriyle farkı kapattı ve ilk çeyrek 17-17 berabere tamamlandı.

İlayda Güner'in basketiyle mücadelenin 2. periyoduna başlayan A Milli Takım, Olcay Çakır Turgut'un sayılarıyla 12. dakikayı 23-20 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada Tilbe Şenyürek'in hücum süresi dolarken kazandırdığı 3 sayılık basketle 16. dakika 29-28 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Periyot sonuna kadar Hollingsworth ve Işıl Alben'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Türkiye, soyunma odasına 35-32 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 3. periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın 26. dakikası 41-41 eşitlikle geçildi. Hücumdaki etkinliğini artıran Belarus, Papova'nın 3 sayılık basketiyle periyodun son bir dakikasına 46-41 önde girdi. Türkiye, periyodun bitimine 7 saniye kala Cansu Köksal'ın attığı 3 sayılık basketle farkı 1 sayıya kadar indirdi. Belarus periyodu 46-45 önde tamamladı.

Son periyoda hücumda etkili başlayan Belarus, Papova ve Snytsina'nın sayıları ile 34. dakikayı 53-49 önde geçti. Bu dakikadan sonra savunmadaki etkinliği artıran Türkiye, Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'un basketleriyle 37. dakikada 54-53'lük skorla üstünlüğü ele geçirdi. Ancak son dakikaları iyi oynayan konuk ekip, karşılaşmadan 60-56 galip ayrıldı.

Müsabakayı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok da izledi.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:19
  1. 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  2. Basketbol
  3. Belarus
  4. türkiye

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