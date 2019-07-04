Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
- Büyük Britanya, İspanya, Fransa ve Sırbistan, yarı finale yükseldi04 Temmuz 2019 Perşembe 23:28
BELGRAD (AA) - Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya, İspanya, Fransa ve Sırbistan, yarı finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Macaristan: 59 - Büyük Britanya: 62
İspanya: 78 - Rusya: 54
Fransa: 84 - Belçika: 80
Sırbistan: 87 - İsveç: 49
Şampiyonanın yarı finalinde Büyük Britanya ile Fransa, İspanya ile ev sahibi Sırbistan eşleşti.
Yarı final karşılaşmaları, 6 Temmuz Cumartesi günü Belgrad Arena'da oynanacak.
YORUM YAZ