Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Sırbistan: 90 - Çekya: 81- Sırbistan, organizasyonu 5. tamamladı14 Eylül 2019 Cumartesi 16:50
Salon: Wukesong
Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Michael Weiland (Kanada)
Sırbistan: Bogdanovic 31, Jokic 7, Jovic 12, Milutinov 14, Lucic 5, Simonovic 4, Bircevic 1, Bjelica 3, Guduric 3, Marjanovic 3, Micic, Raduljica 7
Çekya: Balvin 12, Hruban 9, Kriz 2, Bohacik 6, Satoransky 13, Palyza 3, Vyoral, Auda 16, Peterka 14, Pumprla 4, Sirina 2
1. Periyot: 20-20
Devre: 41-50
3. Periyot: 69-62
İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Çekya'yı 90-81 yenen Sırbistan, beşinci oldu.
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