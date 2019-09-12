Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Polonya: 84 - Çekya: 94



Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Juan Fernandez (Arjantin), Boris Krejic (Slovenya)

Polonya: Slaughter 12, Ponitka 11, Waczynski 22, Cel 9, Hrycaniuk 9, Balcerowski, Sokolowski 2, Gruszecki 4, Koszarek 3, Kulig 12

Çekya: Satoransky 22, Bohacik 21, Hruban 24, Balvin 9, Kriz, Auda 1, Vyoral, Pumprla 5, Schilb, Sirina 3, Peterka 9, Palyza

1. periyot: 23-23

Devre: 35-43

3. periyot: 63-64



İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Çekya, Polonya'yı 94-84 yendi. Çekya, 14 Eylül'de 5'incilik maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Polonya ise aynı gün 7'ncilik karşılaşmasında ABD ile mücadele edecek.



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