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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Avustralya: 82 - Çekya: 70- Avustralya yarı finale yükseldi

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:16
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Leigh Kallio (Kanada)

Avustralya: Mills 24, Dellavedova 9, Ingles 6, Baynes 6, Landale 7, Goulding 14, Bogut 10, Kay 4, Creek 2

Çekya: Satoransky 13, Hruban 2, Bohacik 8, Balvin, Kriz 4, Auda 21, Pumprla 10, Schilb 5, Peterka 7

1. Periyot: 17-17

Devre: 33-30

3. Periyot: 63-48


İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Çekya'yı 82-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Avustralya ile Çekya arasında dengeli oyuna sahne olan çeyrek final maçının ilk çeyreği, 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta başa baş oyun devam etse de soyunma odasına Avustralya'nın 33-30 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte skor üretmekte zorlanmayan Avustralya, final periyoduna 63-48 önde girdi. Çekya, son periyotta üç sayılık basketlerle maça ortak olmaya çalışsa da mücadeleden 82-70 galip ayrılan Avustralya, yarı finale kaldı.

Patty Mills, 24 sayıyla Avustralya'nın galibiyetinde başrol oynadı. Çekya'da Patrik Auda'nın 21 sayı ve Tomas Satoransky'nin 13 sayı, 13 asist, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dünya Kupası'nda ilk kez yarı finale yükselen Avustralya, İspanya ile karşılaşacak. Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Polonya ile mücadele edecek.

Öte yandan Çekya'nın elenmesiyle Avrupa kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak iki takım İspanya ve Fransa oldu.









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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:16
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Avustralya
  3. Basketbol

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