Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Polonya: 80 - Venezuela: 69



Salon: Wukesong Hakemler: Matthew Leigh Kallio (Kanada), Matthew Albert Myers (ABD), Nicolas Fernandes (Tahiti) Polonya: Cel 12, Hrycaniuk 10, Ponitka 15, Slaughter 7, Wacxynski 13, Koszarek 2, Kulig 2, Sokolowski 16, Balcerowski, Gruszecki 3 Venezuela: Colmenares 14, Jose Vargas 2, Guillent 5, Lewis 12, Ruiz 5, Chourio 15, Zamora 5, Bethelmy, Carrera 5, Graterol, Perez 1, Gregory Vargas 5 1. Periyot: 22-24 Devre: 44-36 3. Periyot: 60-51 Beş faulle çıkan: 39.32 Ruiz (Venezuela)

İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın A Grubu ilk maçında Polonya, Venezuela'yı 80-69 yendi.



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