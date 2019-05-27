Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası - Kayseri'de 16 takımın katılımıyla başlayan şampiyonanın ilk gününde 8 karşılaşma oynandı



KAYSERİ (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 4 grupta 8 maç oynandı. İlk gün maçlarında şu sonuçlar alındı: A Grubu: Teşvikiyespor-Bahçeşehir Koleji: 58-54 Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 91-76 B Grubu: Gaziantep Basketbol-İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler: 70-67 Beylikdüzü Basketbol İhtisas- Öbek Boğaziçi Okulları: 88-83 C Grubu: Yeşimspor- Balıkesir Basket: 112-54 TOFAŞ-Yeni Mamak Gençlik: 101-88 D Grubu: Bornova Belediyesi- Selçuklu Basketbol: 76-71 Galatasaray-Fenerbahçe: 69-64



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