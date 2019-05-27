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Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası

- Kayseri'de 16 takımın katılımıyla başlayan şampiyonanın ilk gününde 8 karşılaşma oynandı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:07
Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası


KAYSERİ (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 4 grupta 8 maç oynandı.

İlk gün maçlarında şu sonuçlar alındı:

A Grubu:

Teşvikiyespor-Bahçeşehir Koleji: 58-54

Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 91-76

B Grubu:

Gaziantep Basketbol-İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler: 70-67

Beylikdüzü Basketbol İhtisas- Öbek Boğaziçi Okulları: 88-83

C Grubu:

Yeşimspor- Balıkesir Basket: 112-54

TOFAŞ-Yeni Mamak Gençlik: 101-88

D Grubu:

Bornova Belediyesi- Selçuklu Basketbol: 76-71

Galatasaray-Fenerbahçe: 69-64


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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:07
  1. 18 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. kayseri

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