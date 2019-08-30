Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
- İsveç: 50 - Türkiye: 55- Milliler, turnuvayı 15. olarak tamamladı30 Ağustos 2019 Cuma 16:22
İSTANBUL (AA) - Türkiye, Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda 15-16 klasman müsabakasında İsveç'i 55-50 mağlup etti.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonanın 15-16 klasman maçında milliler, Jane Sandanski Spor Salonu'nda İsveç ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk çeyreğini 20-10 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-18 üstün gitti. Üçüncü periyotta 5 sayı atabilen milliler, son periyoda 42-38 önde girdi. Dördüncü çeyrekte farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 55-50 galip ayrıldı.
Turnuvayı 15. sırada tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası'nda mücadelesini B Ligi'nde sürdürecek.
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