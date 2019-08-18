Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
- Final maçında Fransa'yı 70-61 yenen İspanya, şampiyon oldu18 Ağustos 2019 Pazar 00:07
İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'yı 70-61 yenen İspanya, şampiyonluğa ulaştı.
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda İspanya, maçın ilk yarısını 32-20 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İspanya, karşılaşmayı 70-61 kazanarak şampiyon oldu.
Türkiye'nin beşinci tamamladığı turnuvada Rusya'yı 73-68 mağlup eden İtalya ise üçüncülüğü elde etti.
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