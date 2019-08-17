0553 313 94 23

Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Türkiye: 75 - Yunanistan: 62- Organizasyonu beşinci tamamlayan milli takım, 2020 FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:53
Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, rakibi karşısında ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 75-62 kazandı.

Bu sonuçla turnuvayı beşinci sırada bitiren milli takım, 2020 yılında gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:53
  1. 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. türkiye
  4. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te kamyon devrildi
    1. Bilecik’te kamyon devrildi
    2. MİT tespit etti, emniyet enseledi!
    3. Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye’nin Sudan’a..
    4. Yalova’da kontrolden çıkan vidanjör 3..
    5. Kütahya'da sağanak ve fırtına
    6. Bursa’da hortum korkusu
    7. Yine tatile çıkan İmamoğlu sosyal..
    8. Amatör denizci belgesi alabilmek için..
    9. Kahramanmaraş’ta fabrika servisi..
    10. Çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş..
    11. Kösedere Üzüm Şenliği renkli başladı
    12. Sakarya’yı etkisi altına alan yağmur..
    13. TZOB Başkanı Bayraktar’dan üreticilere..
    14. Beşiktaş'ın Konoplyanka transferinde..
    15. Van'da tarla sulama kavgası kanlı..
    16. Bingöl’de arama kurtarma ekipman..
    17. Ali Erbaş: Depremi durdurmaya değil..
    18. Gümüşhane’de ‘Zigana 11. Lames..
    19. 3 kişinin hayatını kaybettiği..
    20. Van'da iki aile arasında silahlı..
    21. Karabük’te çifte kaza: 15 yaralı
    22. Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu felç
    23. Yargıtay Başkanlığı: "Adli yıl açılış..
    24. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    25. Ağrı'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4..
    26. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    27. Erdoğan haftaya baba ocağında miting..
    28. Darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek..
    29. Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul..
    30. Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu