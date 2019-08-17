Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
- Türkiye: 75 - Yunanistan: 62- Organizasyonu beşinci tamamlayan milli takım, 2020 FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:53
İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu.
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, rakibi karşısında ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 75-62 kazandı.
Bu sonuçla turnuvayı beşinci sırada bitiren milli takım, 2020 yılında gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.
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