Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 75 - Yunanistan: 62- Organizasyonu beşinci tamamlayan milli takım, 2020 FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı



İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu. İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, rakibi karşısında ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 75-62 kazandı. Bu sonuçla turnuvayı beşinci sırada bitiren milli takım, 2020 yılında gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.



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