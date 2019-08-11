Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Estonya: 47 - Türkiye: 84- Gruptan lider çıkan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda Bosna Hersek ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya'yı 84-47 yendi. İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını 50-27 önde tamamladığı karşılaşmadan 84-47 galip ayrıldı. Grupta yaptığı 3 maçı da kazanan milli takım, son 16 turuna lider olarak yükseldi. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda 13 Ağustos Salı günü TSİ 15.15'te D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Bosna Hersek ile karşılaşacak.

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