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Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Estonya: 47 - Türkiye: 84- Gruptan lider çıkan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda Bosna Hersek ile karşılaşacak

11 Ağustos 2019 Pazar 22:11
Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya'yı 84-47 yendi.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını 50-27 önde tamamladığı karşılaşmadan 84-47 galip ayrıldı.

Grupta yaptığı 3 maçı da kazanan milli takım, son 16 turuna lider olarak yükseldi.

Ay-yıldızlılar, son 16 turunda 13 Ağustos Salı günü TSİ 15.15'te D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Bosna Hersek ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 22:11
  1. 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. Estonya
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