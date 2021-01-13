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Yerel Başkentte yağmur ve kar yağışı etkili oluyor
Yerel

Başkentte yağmur ve kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da yağmur ve kar nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 15:05:00 -
Başkentte yağmur ve kar yağışı etkili oluyor

Sabah erken saatlerde başlayan yağmurAnkara'nın bazı kesimlerinde kara dönüştü.

Hava sıcaklığının hissedilir oranda düşmesiyle buzlanan ve kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de trafikte aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, kent için dün sarı uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarmıştı.

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