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Aktüel Başkentte uyuşturucu operasyonunda 21 gözaltı
Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 21 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:43:07 -
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 21 gözaltı

ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ekiplerce şüphelilerin bulunduğu 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ve esrar içiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.


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