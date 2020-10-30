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Aktüel Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:26:39 -
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Samsun yolu istikametindeki uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri 53 AP 088 plakalı aracı durdurdu.

Araç sahibinin şüpheli tavırlar sergilemesi ve narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi dolayısıyla araçta arama yapan ekipler, büyük siyah bir çöp poşeti içinde 7 kilo 120 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli O.B. ve G.Y. hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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