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Aktüel Başkentte uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Ankara'da jandarma ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaret faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 16:12:00 -
Başkentte uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı, Kahramankazan, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde belirlenen adreslerde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 45 gram esrar, 40 gram eroin, 16 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, hassas terazi, 60 bin lira değerinde iki senet, 8 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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