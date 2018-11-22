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Başkentte "tombala" operasyonu

Yenimahalle ilçesinde kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 7'si çalışan 83 kişi gözaltına alındı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:15
Başkentte "tombala" operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kumar oynatıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 7'si çalışan 83 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İvedik'teki ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. İş yerini takibe alan ekipler, elinde kutu olan kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.

Gözaltına alınan şüphelinin taşıdığı kutuda tombala makinesi bulunduğunu belirleyen ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda çalışanlar H.Ç, A.Ç, Y.P, F.Y, E.A, B.D. ve E.Y. ile kumar oynadıkları tespit edilen 76 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda tombala düzeneği ile kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Çalışanların ifadeleri doğrultusunda iş yerini işleten kişilerin S.Ç. ile H.K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:15
  1. Ahlak Büro Amirliği
  2. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  3. Asayiş Şube Müdürlüğü
  4. kumar
  5. Tombala Operasyonu
  6. Yenimahalle

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