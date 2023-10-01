Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde hafif ticari araçla 2 teröristin bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yerlikaya, saldırının saat 09.30’da meydana geldiğini ve teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Öte yandan, saldırıda 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.
Yerlikaya paylaşımında, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.