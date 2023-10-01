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Yerel Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada
Yerel

Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada

Yeniakit Publisher
2023-10-01 11:26:00 - 2023-10-01 11:29:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık önünde hafif ticari araçla 2 teröristin bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yerlikaya, saldırının saat 09.30’da meydana geldiğini ve teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan, saldırıda 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.

Yerlikaya paylaşımında, son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

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Geçmiş olsun Türkiyem geçmiş olsun Ankara bu terör örgütlerinin ve destekçilerinin Allah belalarını versin. Allahim ülkemizi emniyet güçlerimizi halkımızı sen koru hainlere fırsat verme allahim.
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