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Aktüel Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bronz tabletler ve kadın tanrıça figürü ele geçirildi
Aktüel

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bronz tabletler ve kadın tanrıça figürü ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:01:17 -
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bronz tabletler ve kadın tanrıça figürü ele geçirildi

ANKARA (AA) - Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 6 bronz tablet ve bir bronz kadın tanrıça figürü ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesi çalışmaları kapsamında, şüpheliler İ.E, A.E. ve F.Ö'nün tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin bulunduğu aracı dün Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde çeşitli figürler bulunan 6 bronz tablet ile bir bronz kadın tanrıça figürü ele geçirdi.

Tarihi eserlere, Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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