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Aktüel

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 00:55:57 -
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ankara'nın işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece yarısı sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye Meydanları başta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda, araç yoğunluğu görüldü.

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