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Aktüel Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:29:21 -
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

ANKARA (AA) - Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Ankara'nın işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere, cadde, sokaklar ve tarihi yerler sessizliğe büründü.

Kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri, kısıtlama sonrası trafiğe çıkan sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

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