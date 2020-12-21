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Aktüel Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1686 kişiye cezai işlem yapıldı
Aktüel

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1686 kişiye cezai işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:22:46 -
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1686 kişiye cezai işlem yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 13-20 Aralık'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Kısıtlamayı ihlal eden 1686 kişiye adli/idari işlem yapıldığı, toplam 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, "Kurallara riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen bireysel önlemimizi alalım." ifadesi kullanıldı.

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