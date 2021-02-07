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Aktüel Başkent'te sahte para operasyonu
Aktüel

Başkent'te sahte para operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, sahte para operasyonu gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 08:42:00 -
Başkent'te sahte para operasyonu

Alınan bilgiye göre, K.K. isimli şahıs tarafından cep telefonu alış verişi sonunda kendisine sahte para verilerek dolandırıldığı ihbarında bulunmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca ihbar üzerine suç ve suçluluğun önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araştırmalar başladı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 19 adet 100 TL'lik banknotun aynı seri numarasında ve sahte olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.Ö. olduğu belirlenerek Bağlıca'da yakalandı. Zanlı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı.

 

 

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