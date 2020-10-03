Başkentte medya okulu öğrencileri ve uzmanların katılımıyla "Medya Zirvesi" başladı

ANKARA (AA) - Ankara'da medya okulu öğrencileri ile sektördeki uzmanların bir araya geldiği "Medya Zirvesi" başladı.

Pasific Film Yapım ve Medyanın ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde başlayan etkinlikte, akademisyen, oyuncu, yönetmen ve medya okulu öğrencileri bir araya geldi.

Etkinliği düzenleyen Pasific Film Yapım ve Reklam Şirketinin sahibi Tayfun Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunculuk ve medya eğitimi alan öğrencilere yönelik organizasyonla, sektördeki çıraklar ile ustaları buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Etkinlikte akademisyenlerin de öğrencilere çeşitli bilgiler aktaracağını ifade eden Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Konuşmacılarımızın hepsi alanında uzman kişiler. Bunları dinleyen öğrencilerimiz de onları rol model alarak kendilerini geliştirebilecek. Ankara'da bu tarz etkinliklerin yapılması çok kıymetli. Sektördeki en kıymetli isimleri mümkün olduğunca medya zirveleriyle Ankara'da ağırlayarak öğrencilerimizin kariyerlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz."

İki gün sercek etkinliğe, Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol, yapımcı senarist Funda Alp, oyuncu-medya ve marka danışmanı Müge Ulusoy, TRT Genel Müdürlüğü Müşaviri Altan Bahadır, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, senarist Nevin Şahin, oyuncu Nilüfer Silsüpür, oyuncu Uğur Çavuşoğlu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş katılarak, bilgi ve deneyimlerini aktaracak.



