Başkentte "Kovid-19 tedbirleri" denetimi yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 19 bin 236 kişiye 5 milyon 717 bin 52 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Ekim-11 Kasım tarihlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde, maske takmayarak hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira ceza verildiği kaydedildi.