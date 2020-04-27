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Aktüel

Başkentte kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı

Toplu taşımayı kullanmak zoruna olan vatandaşların eldiven, maske, siperlik kullandıkları ve sosyal mesafe kuralına da dikkat ettikleri görüldü - Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamalarını sürdürdü ve araçları durdurarak tek tek ateş ölçtü

2020-04-27 12:53:56 -
Başkentte kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı

ANKARA (AA) - Başkent'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ankara'nın işlek noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye meydanlarında vatandaşlar kurallara uyarak, günlük hayatlarına devam etti.

Araç ve yaya trafiğinin yoğunlaştığı, toplu taşımayı kullanmak zoruna olan vatandaşların ise eldiven, maske, siperlik kullandıkları ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

Meydanda devriye görevi yürüten polis ekipleri, yanlarında getirdikleri yemler ile güvercinleri besledi. Güvenpark ile Kuğulu Park'ın sakin görüntüsünü sürdürdü.

Pazar yeri ve market gibi halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde vatandaşlar maske takarak, karara uydu.

Meydanlarda belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme uygulamalarını sürdürdü ve araçları durdurarak tek tek ateş ölçtü.

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