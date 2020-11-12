Başkentte kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı getirildi

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kamuya açık alanlarda sigara içme yasağının getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11 Kasım'da Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı ve bazı kararlar aldığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alındığı bilgisi verilen açıklamada, bu yıl içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı vurgulandı.

Özellikle Avrupa'daki ülkelerde salgının seyrinde ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alındığına işaret edilen açıklamada, ülkenin de içerisinde bulunduğu kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kural ve önlemlerin belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda 8 Eylül'de kent genelinde meskenler hariç tüm alanlarda istisnasız maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçe gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları ya da aşağıya indirdikleri, dolayısıyla maskelerini doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığının 11 Kasım ve 18579 sayılı genelgesi doğrultusunda, Kovid-19 salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesini yasaklandı. İlçelerimizin sosyal, ekonomik durumları ile nüfus yoğunluğu göz önünde tutularak salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk durumları da dikkate alındı. Kaymakamlıklarca vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde, sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasağı uygulanacak yerlerin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından tespit ve karar altına ivedilikle alındı."

Kaymakamlarla ilgili kurumların konu hakkında gerekli hassasiyeti gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz yerine getirilmesinin sağlacağı belirtilen açıklamada, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği bildirildi.