Başkentte hareketli dakikalar! Polis alarma geçti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otaparkın kapısında bulunan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Bomba imha ekiplerinin kontrol ettiği çantada patlayıcı bulunmadı.
Ankara'da bir otoparkın çıkış kapısında duran şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
Şüpheli çanta harekete geçirdi
Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir otoparkın çıkışında duran şüpheli çanta ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve caddenin giriş çıkışını trafiğe kapattı.
Bomba imha ekipleri kontrol etti
Bomba imha ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından şüpheli çanta kontrol edildi. Çantada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. Olayın ardından bölgede hayat normale döndü.