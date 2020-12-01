  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte FETÖ operasyonu
Aktüel

Başkentte FETÖ operasyonu

ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:04:02 -
Başkentte FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkinlik pişmanlık beyanı/teşhisi bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 20 örgüt üyesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınanlar arasında FETÖ operasyonlarında tutuklanıp meslekten ihraç edilen Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlu da bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de 'ensest' rezaleti! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Siyaset

CHP'de 'ensest' rezaleti! Tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP'de 'tecavüz' skandalının ardından ensest rezaleti... CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Merve Kır'ın “Bağıra bağıra 'evde kal’ deniliyo..
Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar
Dünya

Paşinyan yine gerilimi tırmandıracak: Savaş tekrar başlar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sınır hattında yaptığı son açıklamayla gündemi altüst etti.
Türk gemisine küstah saldırı
Gündem

Türk gemisine küstah saldırı

Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı açıklandı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay