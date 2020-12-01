Başkentte dün işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
ANKARA (AA) - Ankara'da bir kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı saklandığı evde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Keçiören'de dün akşam saatlerinde husumetlisi S.E'yi silahla öldüren B.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
B.E'nin kız arkadaşının evinde saklandığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan B.E'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.