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Aktüel Başkentte devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Başkentte devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 01:37:08 -
Başkentte devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı

ANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yozgat Bulvarı'nda merkez istikameti yönünde giden 06 CCU 834 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki yeşil alana düşen araç, çarpmanın etkisiyle alev aldı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yanan otomobilde bulunan Gürkan Ö. ve Ali D. hayatını kaybetti.

Yaralı kurtarılan Durmuş Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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