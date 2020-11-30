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Aktüel Başkentte bir haftada 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Başkentte bir haftada 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:59:43 -
Başkentte bir haftada 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ankara'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-29 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda gümrük kaçağı 92 bin 20 makaron, 72 bin 918 muhtelif eşya, 7 bin 597 paket sigara, 647 puro, 254 kilogram kıyılmış tütün, 1 ton 402 litre kaçak ve sahte içki, 162 kaçak ve sahte ilaç ile tarihi eser niteliği taşıyan 16 obje ele geçirildi.

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