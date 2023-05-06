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Yaşam Başkent'te ayı paniği! Kameraya böyle yansıdı
Yaşam

Başkent'te ayı paniği! Kameraya böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 17:11:00 -
Başkent'te ayı paniği! Kameraya böyle yansıdı

Ankara'da Karagöl Mesire Alanı'na inen ayı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Mesire Alanı'na inen ayıyı fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Hava sıcaklıklarının artması ve ilkbaharın gelmesiyle uykusundan uyanan ayı yiyecek bulabilmek için mesire alanına indi.

Aç kaldığı düşünülen ayı Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Mesire Alanı'na indi.

 

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Vatandaşlar panik yaşasa da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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