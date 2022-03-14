Başkent'te 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Keçiören’de gerçekleştirdiği operasyonla 17 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
YENİ AKİT / ANKARA
Ankara polisi uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına alırken 17 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkent’in Keçiören ilçesinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Ankara emniyet Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergilendiği fotoğrafa yer verilirken, “Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Keçiören ilçesinde bir adreste yapılan aramada 17 kilo 700 gram eroin ele geçirilmiştir. Gözaltına alinan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu - Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.