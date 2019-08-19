Başkentray’da ücretsiz muamması

Nisan ayında kullanıma açılan Başkentray’da ücretsiz seyahat kartları konusunda yaşanan sorunlar kafa karışıklığına neden olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım kartı Ankarakart’ın, Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından hizmete sunulan banliyö hatlarında da kullanılması için dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın arasında entegrasyon protokolü imzalanmış, böylece Ankara’da tek kartla bütün ulaşım gerçekleştirilmişti.

Fakat hayata geçirilen bu kolaylığın aksine Başkentray’da bazı ücretsiz ulaşım kartlarının geçersiz sayılması şaşkınlıkla karşılandı.

Edindiğimiz bilgilere göre sadece şehit, gazi, 65 yaş üstü kart sahipleri Başkentray’dan ücretsiz yararlanabilirken, basın mensuplarıyla ücretsiz ulaşım hakkına sahip kişilerin ise ücretsiz yararlanamadığı öğrenildi.

Vatandaşlar uygulamanın değiştirilerek daha kapsayıcı hale getirilmesi çağrısında bulundular.

Basın mensuplarının Başkentray’dan yararlanmamasına ilişkin bilgi almak için aradığımız TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri, topu Ulaştırma Bakanlığı’na atarak “Başkentray ile ilgili sorunuza Bakanlık cevap verilmesini uygun görmedi” cevabını verdi.