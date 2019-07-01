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Başkentin "Çelik" sporcusunun hedefi büyük

- Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olan ve Rusya'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 18 yaşındaki Onur Çelik, başarısını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor- Onur Çelik: "Üç yıldır bu sporu severek ve eğlenerek yapıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak, bunun için de sürekli hazırlanıyorum"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:33
Başkentin "Çelik" sporcusunun hedefi büyük

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara’nın Çubuk ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir ailenin oğlu olan ve Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Onur Çelik, gelecek yıl dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyor.

Çubuk'un Sünlü Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olan 18 yaşındaki Onur Çelik, arkadaşlarının tavsiyesi ile 3 yıl önce ilçede gönüllü antrenörlük yapan Halit Erdemir ile tanıştı.

Erdemir'den aldığı eğitimle üst üste 2 kez Türkiye şampiyonu olan Onur, ardından uluslararası bir yarışmaya katılıp derece elde etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Onur Çelik, katıldığı ilk uluslararası müsabaka olan Rusya’nın başkenti Moskova’da 25 Nisan-2 Mayıs'ta gerçekleştirilen 5. Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Antrenmanlarından arta kalan zamanlarında ailesine yardım ederek hayvan otlatan Onur, bunun dışındaki zamanlarda ise gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Onur, Avrupa şampiyonluğu sonrası başarı çıtasını biraz daha yükselterek dünya şampiyonasından da altın madalya ile dönmeyi amaçlıyor.


- "Hedefim dünya şampiyonu olmak"


Onur Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlar dışında boş zamanlarında kendilerine ait hayvanları otlattığını belirtti.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu anlatan Onur, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımın tavsiyesi ile antrenör Halit Erdemir ile tanıştım. O da bana yardımcı olarak bu spora kazandırdı. Üç yıldır bu sporu severek ve eğlenerek yapıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak, bunun için de sürekli hazırlanıyorum. Sabah kalkıp önce aileme yardım ediyorum, sonra okula gidiyorum. Okuldan çıktıktan sonra yemek yemeye bile fırsat kalmadan antrenmana gidiyorum. Saat 23.00'e kadar çalışıyorum. Bulunduğumuz yere belirli saatlerden sonra toplu taşıma araçları olmadığı için yürüyerek gidip geliyorum."

Antrenörü Halit Erdemir de Onur Çelik'in başarısından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Elde edilen başarı dolayısıyla gururlu olduğunu dile getiren Erdemir, "Bazı duygular vardır anlatılamaz ya bu da öyle bir duygu. Hem milli takıma sporcu vermenin gururu hem de Rusya'dan altın madalya ile dönmenin ayrı bir gururunu yaşıyorum." dedi.

Oğlunun azimle çalışarak bu başarıyı elde ettiğini ve kendisiyle gurur duyduğunu anlatan baba Selahattin Çelik de oğluna hayallerinin yıkılmaması için ellerinden gelen yardımı yaptıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:33
  1. Ankara
  2. çoban
  3. Çubuk
  4. Halit Erdemir
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