Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Başkent Üniversitesi bölümleri 2019, Başkent Üniversitesi başarı sıralaması…22 Haziran 2019 Cumartesi 12:55
Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Başkent Üniversitesi bölümleri 2019, Başkent Üniversitesi başarı sıralaması…
Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Başkent Üniversitesi bölümleri, Başkent Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Başkent Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Başkent Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Başkent Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Başkent Üniversitesi bölümleri 2019. Başkent Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...
Sosyal Bilimler MYOAşçılık taban puanları
Sosyal Bilimler MYOFotoğrafçılık ve Kameramanlık taban puanları
(Burslu)
Konya Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları
(Burslu)(YGS-2)
Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları
(Burslu)(YGS-1)
Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları
(İÖ) (Burslu)
Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi taban puanları
Sağlık Hizmetleri MYOİş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları
(Burslu)(YGS-2)
Sağlık Hizmetleri MYOİlk ve Acil Yardım taban puanları
(Burslu)(YGS-2)
Sağlık Hizmetleri MYOAnestezi taban puanları
(Burslu)(YGS-2)
Sağlık Hizmetleri MYOFizyoterapi taban puanları
(Burslu)(YGS-2)
Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz taban puanları
(Burslu)(YGS-2)
Kazan MYOOtomotiv Teknolojisi taban puanları
(%50 İndirimli)(YGS-1)
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları
(Burslu)(YGS-1)
Sosyal Bilimler MYO Adalet taban puanları
(Burslu)(YGS-3)
Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardımtaban puanları
(%50 İndirimli)(YGS-2)
Sosyal Bilimler MYO Çocuk Gelişimi taban puanları
(Burslu)
Sosyal Bilimler MYOAdalet taban puanları
(İÖ) (Burslu)
Sosyal Bilimler MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı taban puanları
(Burslu)(YGS-4)
Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları
(Burslu)(YGS-2)
Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları
(%50 İndirimli)(YGS-2)
Teknik Bilimler MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları
(Burslu)(YGS-1)Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi taban puanları
(%50 İndirimli)(YGS-2)
Sağlık Hizmetleri MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puanları
(Burslu)(YGS-2)
Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları
(İÖ) (%50 İndirimli)
Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi taban puanları
(%50 İndirimli) (YGS-2) taban puanları
Kazan MYO Otomotiv Teknolojisi taban puanları
Kazan MYO Elektronik Teknolojisi taban puanları
Başkent Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız
Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas
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Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas
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Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
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İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
Uludağ Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2019
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları ÖSYM
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Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri
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