Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Başkent Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Başkent Üniversitesi bölümleri 2019, Başkent Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Başkent Üniversitesi bölümleri, Başkent Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Başkent Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Başkent Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Başkent Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Başkent Üniversitesi bölümleri 2019. Başkent Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Sosyal Bilimler MYOAşçılık taban puanları

Sosyal Bilimler MYOFotoğrafçılık ve Kameramanlık taban puanları

(Burslu)

Konya Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları

(Burslu)(YGS-2)

Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

(Burslu)(YGS-1)

Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı taban puanları

(İÖ) (Burslu)

Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi taban puanları

Sağlık Hizmetleri MYOİş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları

(Burslu)(YGS-2)

Sağlık Hizmetleri MYOİlk ve Acil Yardım taban puanları

(Burslu)(YGS-2)

Sağlık Hizmetleri MYOAnestezi taban puanları

(Burslu)(YGS-2)

Sağlık Hizmetleri MYOFizyoterapi taban puanları

(Burslu)(YGS-2)

Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz taban puanları

(Burslu)(YGS-2)

Kazan MYOOtomotiv Teknolojisi taban puanları

(%50 İndirimli)(YGS-1)

Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları

(Burslu)(YGS-1)

Sosyal Bilimler MYO Adalet taban puanları

(Burslu)(YGS-3)

Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardımtaban puanları

(%50 İndirimli)(YGS-2)

Sosyal Bilimler MYO Çocuk Gelişimi taban puanları

(Burslu)

Sosyal Bilimler MYOAdalet taban puanları

(İÖ) (Burslu)

Sosyal Bilimler MYO Radyo ve Televizyon Programcılığı taban puanları

(Burslu)(YGS-4)

Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları

(Burslu)(YGS-2)

Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları

(%50 İndirimli)(YGS-2)

Teknik Bilimler MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları

(Burslu)(YGS-1)Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi taban puanları

(%50 İndirimli)(YGS-2)

Sağlık Hizmetleri MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puanları

(Burslu)(YGS-2)

Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım taban puanları

(İÖ) (%50 İndirimli)

Sağlık Hizmetleri MYO Fizyoterapi taban puanları

(%50 İndirimli) (YGS-2) taban puanları

Kazan MYO Otomotiv Teknolojisi taban puanları

Kazan MYO Elektronik Teknolojisi taban puanları





Başkent Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Harran Üniversitesi taban puanları 2019

Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uşak Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Marmara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uludağ Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019 taban puanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019

Düzce Üniversitesi taban puanları 2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları ÖSYM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019 taban puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları