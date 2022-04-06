Altındağ’da bisiklet kiralamak artık çok kolay... Altındağ Belediyesi Başkent Millet Bahçesi’nde oldukça ilgi gören bisiklet kiralama uygulaması, dijital platforma taşındı. Yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi 3 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu bulunan Başkent Millet Bahçesi’nde bisiklet keyfi yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Altınbis'le kiralama çok kolay

“Altınbis” isimli uygulama sayesinde, alanda bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlar kaç adet bisiklet olduğunu, kaç tanesinin hareket halinde olduğunu ve kaç tanesinin kiralanmaya müsait olduğunu cep telefonlarından görebilecek. Kiralama aşamasından sonra ise kullanım süresini ve bakiyesini yine cep telefonundan takip edebilecek. Uygulama ayrıca, bisikleti kiralayan kişinin, olası bir arıza durumunu, yine cep telefonundan çevrimiçi olarak bildirebilmesine imkan tanıyor. 1 kullanıcının aynı anda 3 bisiklet kiralayabildiği Altınbis uygulamasında, 1 saat bisiklet kiralamanın ücreti 5 TL... Uygulamayı telefonuna indiren her kullanıcının rahatlıkla kullanabildiği Altınbis, turistler için de büyük kolaylık... Çünkü uygulamaya İngilizce olarak da hizmet veriyor. Altınbis uygulaması, Google Play ve AppStore’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

“Uygulama büyük ilgi gördü”

Altınbis uygulamasının kısa sürede ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Balcı “Altındağ’ı her bakımdan öne çıkarmak için teknolojiyi yakından takip ediyor ve tüm yenilikçi gelişmeleri Altındağ’da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Millet Bahçesi’nde bisiklet kiralayıp gezme uygulaması, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyordu. Hem işlemleri kolaylaştırmak hem de yoğunluğu biraz olsun hafifletmek için kiralama işlemini dijital platforma taşıdık. Vatandaşların hem hayatı kolaylaştı, hem de zaman kazandırdı.” dedi.