Başkent derbisi nefesleri kesecek!

Süper Lig'in 30. haftasında Ankara'nın bir diğer temsilcisi Osmanlıspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda jokerli top kapma oyunu oynayan futbolcular, taktik çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Başkent ekibinde, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan Özek antrenmana katılmadı.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam edecek.