Başkanından senatörüne ABD dökülüyor! Bozuk plak gibi takıldı

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 82 yaşındaki Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken bir anda boşluğa bakarak 30 saniyeden fazla donakaldı. Daha önce de benzer durumu yaşayan McConnell'in Senatodaki görevinden emekli olması yönünde tartışmalar yaşanmıştı.

ABD Senatosu'nda 82 yaşındaki Mitch McConnell, gazetecilere açıklama yaparken, bir anda donakaldı. 30 saniyeden fazla hareketsiz kalan McConnell, daha önce de aynı durumu yaşamıştı.

30 saniyeden fazla donakaldı

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 82 yaşındaki Mitch McConnell, bir kez daha herkesi korkuttu. Kentucky'nin Cumhuriyetçi senatörü, eyaletin Covington şehrinde gazetecilerin karşısına çıktı. Bir gazetecinin, seçimlerde tekrar aday olup olmayacağını sorduğu sırada McConnell, 30 saniyeden fazla kendisinde değilmişçesine boşluğa bakarak sessiz kaldı.

"Bir dakikaya ihtiyacımız olacak"

O esnada McConnell'in yardımcısı yanına gelerek senatöre soruyu duyup duymadığını sordu ve gazetecilere "Bir dakikaya ihtiyacımız olacak." dedi. Daha sonra yardımcılarının müdahalesiyle kendine gelen McConnell, yüksek sesle aldığı birkaç soruya kısa cevaplar vererek basın toplantısından ayrıldı.

Daha önce de aynı durumu yaşamıştı

starkibris-net aktardığı haberde: Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz'da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı. Yanındaki milletvekilleri bir süre ne yapacaklarını şaşırmış, bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkarak iyi olduğunu söylemişti.

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Yaşlı senatöre 'emeklilik' çağrısı

2007'den bu yana Senato Cumhuriyetçi grubunun lideri olan McConnell, martta Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı. McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.