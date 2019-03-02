0553 313 94 23

Başkanı Adayı Mevlüt Uysal: "Belde belediyeleri kapatıldığından bu yana Büyükçekmece’de hizmet eksikliği var”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Akşemsettin Camii’nde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:05
Başkanı Adayı Mevlüt Uysal: "Belde belediyeleri kapatıldığından bu yana Büyükçekmece’de hizmet eksikliği var”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Akşemsettin Camii’nde sabah namazında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlarla ilçenin sorunlarını konuşan Uysal, "Belde belediyeleri kapatıldığından bu yana Büyükçekmece’de hizmet eksikliği var" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, sabah namazını Akşemsettin Camii Camii’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Uysal, daha sonra caminin külliyesinde cami cemaatiyle birlikte kahvaltı yaptı. Uysal, cami dışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kahvaltı sonrası cemaat ile Büyükçekmece’nin sorunları hakkında konuşan Mevlüt Uysal, belde belediyelerinde kapatıldığından beri Büyükçekmece’ye hizmet gelmediğini söyleyerek, “Büyükçekmece’de belde belediyeleri kapandığından bu yana yani 2009 yılında sonra hiçbir gelişim hiçbir ilerleme kaydedilememiş. Ne imar planları konusunda ne alt yapıların iyileştirilmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış. Belde Belediyelerinin kapatılmasının sebebi halkın daha iyi hizmet almasını sağlamak ve tek elden yürütmekti ancak Büyükçekmece’de ne yazık ki bu durumdan nasibini alamamış. Büyükçekmece’de vatandaşlar hiçbir ihtiyacını göremiyor. Yakın ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Büyükçekmece, İstanbul’un en güzel ilçesi ancak hizmet eksikliğinden dolayı gereken ilgiyi göremiyor. Bir misafiriniz gelse Büyükçekmece’de götüreceğiniz maalesef bir yer yok. Zamanında Büyükçekmece’den kötü olan gelişmemiş olan ilçeler şuan buradan iyi durumda. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim senelerdir Büyükçekmece yerinde saymış bir durumda. Biz geldiğimiz zaman bunca yıl eksik olan hizmetleri birer birer tamamlayacağız “ dedi.


Kahvaltı sonrası ilçede bulunan çeşitli sitelerin sakinlerini ziyaret eden Uysal, vatandaşlara projelerini anlatıp sorunlarını dinledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:05
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye, dünyanın en yeni en modern spor tesislerine sahip"
    1. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    2. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    3. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    4. AK Parti'nin Rize Mitingi
    5. MŞÜ’de İslami İlimler Zirvesi
    6. Bakan Selçuk, “Bir taraftan..
    7. İkiyaşındaki Tayyip,..
    8. Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası
    9. "82 milyon insanın kardeşliği en..
    10. Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    11. Ankara'da maden ocağında göçük
    12. Balıkesir’de 186 bekçi göreve başladı
    13. Milletvekili Doğru: “Ekonomide zor..
    14. Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza..
    15. Usta oyuncusu Şener Şen, akademik..
    16. Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy:..
    17. Türk Diyanet Vakıf Sen’den basın..
    18. Erdoğan müjdeyi verdi! Elektriğe yüzde..
    19. "Türkiye S400'leri almaktan..
    20. Sancaktepe’deki soba faciasında 2..
    21. İspanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale..
    22. Galatasaray, BB Erzurumspor maçına..
    23. Resmen açıklandı! Esed Rejimi'nin..
    24. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
    25. Başkan adayı Uçar, ETB’de
    26. Başkanı Adayı Mevlüt Uysal: "Belde..
    27. Aziz Yıldırım TFF Başkanı mı olacak?..
    28. Erbil’dekanser hastalarına destek..
    29. Adıyaman’da 27 kişi yakalandı
    30. HDP'li başkan CHP'nin adayıyla..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...